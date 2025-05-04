Sırrı Süreyya Önder’in vasiyeti açıklandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Florence Nightingale hastanesinde 18 gün süren tedavisinin ardından, dün saat 16.10’da yaşamını yitirdi.

ANMA TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma törenine geniş bir katılım oldu. Anma etkinliğinde, Önder’in vasiyeti yazar ve senarist Tarık Tufan tarafından açıklandı. Tufan, Önder’in kendisiyle yaptığı sohbet sırasında vasiyetini dile getirdiğini belirtip, “Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede ‘Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip’in Naat’ını oku’ demişti. ‘Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim.’ Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum.” ifadelerini kullandı. Tufan ayrıca, Önder’in hastanede tedavi gördüğü sırada ziyaret ettiğinde, “Yoruldun Sırrı abi, gel film yapalım.” dediğini de aktardı.