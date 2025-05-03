Sırrı Süreyya Önder’in Vefatı Üzücü

ÜZÜNTÜ HERKESİ SARSIYOR

İstanbul’da 18 gündür yaşam mücadelesi veren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adıyamanlılar, “Sanki babamızı kaybettik, yetim kaldık. Adıyaman’ın çok değerli bir abimizi kaybettik.” diyerek büyük bir üzüntü ile kaybı dile getirdi. 15 Nisan tarihinde kalp rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda olan Önder, 63 yaşında hayata veda etti.

BARIŞ ÇAĞRILARIYLA HATIRLANIYOR

Önder’in arkasında bıraktığı anılar ve barışçıl yaklaşımı, onun unutulmaz özellikleri arasında. Ramazan Adlı, “Memleketimizin böyle güzide bir insanı kaybetmesi çok üzücü bir durum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.” diyerek vefatından duyduğu derin üzüntüyü belirtti. Enver Camcı, “Böyle bir hemşehrimizi kaybetmek çok üzüntü verici. Gerçekten büyük bir kayıp.” diyerek kaybın Türkiye için önemini vurguladı.

MECLİS’TEKİ ROLÜ UNUTULMAYACAK

Sırrı Süreyya Önder’in Adıyaman’daki etkisi büyük. Yalçın Çoban, “Hem siyasette hem sanat dünyasında çok barışçıl bir insandı. Toplum tarafından sevilen bir insandı.” diyerek onun barış temsilciliğini ön plana çıkardı. Murat Aslantürk ise, “Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun. Sırrı abimizi kaybettik. Hepimiz üzgünüz.” ifadelerini kullanarak, onun değerini bir kez daha anlattı.

KAYBİNİN DERİNLİĞİ

Ali Ateş, Önder’in yeni süreçteki rolüne dikkat çekerek, “Öncelikle çok derinden üzgünüz. Süreyya abimiz çok kıymetli bir insandı. Allah mekanı cennet etsin.” dedi. Selçuk Demir, Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’in en önemli siyasetçisi olduğunu belirterek, “Adıyaman çok önemli bir değerini kaybetti.” dedi. Hasan Kaya ise, “Sanki babamızı kaybettik, yetim kaldık. Adıyaman’ın çok değerli bir abimizi kaybettik.” diyerek tüm Adıyamanlıların hissettiği derin acıyı aktardı.

Önder için 4 Mayıs Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni yapılacak. Cenazesi, Levent’teki Barbaros Camii’nden ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.