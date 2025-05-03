Sırrı Süreyya Önder’in Vefatı Üzüntüyle Karşılandı

Sırrı Süreyya Önder’in yakınları Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde taziyeleri kabul ediyor

ÖNDER’E TAZİYE MESAJI

Şişli’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yakınları taziyeleri kabul ediyor. DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın Önder’in vefatıyla ilgili yazdığı taziye mesajını da yayınladı. Öcalan, mesajında “Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı. Anadolu ve Türkmen geleneği büyük bir evladını yitirdi, coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun,” dedi.

VEFAT HABERİ

Sırrı Süreyya Önder, bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberinin ardından taziyeler kabul edilmeye başlandı. Taziye alanında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, eski Eş Genel Başkan Pervin Buldan, Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder ve diğer partililer yer aldı. Öcalan, “Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla kalbimize derin bir hüzün çöktü. Onun anısına büyük bir saygı duyuyorum. 27 Şubat’ta son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti,” şeklinde ifadeler kullandı.

ANISINA BÜYÜK SAYGI

Abdullah Öcalan, sözlerini devam ettirirken “Barış içinde bir arada yaşamak adına unutulmaz bir çalışkanlığı ve emekçiliği vardı. Yaşanan tüm olumsuzlukları olumluya çevirmek gibi ustaca bir hünere sahipti. Gerçek bir barış kimliği ve barış kültürüydü. Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz. Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder’in adıyla taçlandırmaktır. Bir kez daha anısına sonsuz bağlılığımı ifade ediyor; değerli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun,” diye ekledi.