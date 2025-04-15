Sırrı Süreyya Önder İstanbul’da tedavi ediyor

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Önder, İstanbul’daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumunun kritik olduğu bildirildi. Partiden gelen açıklamada, “Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir.” ifadesine yer verildi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Sırrı Süreyya Önder, TBMM Başkanvekili kimliğiyle de tanınıyor. DEM Parti’den yapılan duyuruda, “DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.” denildi.

HASTANEYE KALDIRILDIĞI AN

Önder, 22 Aralık 2023 tarihinde Genel Kurul’daki birleşimi yönettiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldıktan sonra tedaviye alındı. Gazeteci Seyhan Avşar, Önder’in durumu hakkında “DEM Partili isimlerle konuştum. Maalesef Sırrı Süreyya Önder’in durumu kritik. Şimdi hastaneye geçiyorum. Gelişmeleri anlık olarak aktaracağım.” şeklinde bilgi verdi.

HASTANENİN AÇIKLAMALARI

“Sağlık Bakanlığı ile görüştüm. Onlar da Sırrı Süreyya Önder’in durumunun ciddi olduğunu aktardı. Sağlık Bakanı süreci yakından takip ediyor. Şu aşamada herhangi bir hastaneye sevki söz konusu değil.” bilgisi verildi. Ayrıca, “Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı.” şeklinde ek bir bilgi paylaşıldı.