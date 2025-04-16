Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi

ÖNDER’İN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Beşiktaş’taki evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yakınları tarafından Şişli’deki hastaneye götürülen Önder’in yapılan tetkiklerde kalbindeki aort damarının yırtıldığı belirlendi. Bunun üzerine 12 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

DOKTORLARDAN DETAYLI AÇIKLAMA

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, “Sayın Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe eşliğinde hastanemize ulaştırıldı dün gece. Acil servisimizde 10 dakikalık kalp masajı sonrası nabız alınmıştır. 23.05’te hastamız nabız ve dolaşımı durdu, kalp masajı yapıldı. 23.35’te operasyon yapıldı ve 12 saat sürdü. Aort kapağı değiştirilmiştir. Tüm aortayı etkileyen bu durum bizim en büyük operasyonlarımızdan biridir. Ölüm riski çok yüksek olan ameliyattır” dedi. Çiftçi, ameliyat sonrasında Önder’in mekanik destek cihazı desteği ile yoğun bakıma alındığını ve hala hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

KALP DAMAR CERRAHISİ HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Ameliyata katılan Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise, “Bu rahatsızlık en zor tedavi edilen rahatsızlıklardan biri. Diseksiyon ana atardamarın çıktığı yerden başlayıp devam ediyor. Kalp krizi de vardı muhtemelen” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Sırrı Önder’in aort damarındaki genişlemenin kritik durumda olduğunu ve takip edildiğini dile getirdi. Sağbaş, “Aort mosmor yırtılmış ve genişti. Ameliyata masajla girdik” ifadesini kullandı.

AORT YIRTILMASININ RİSKLERİ

Aort, vücudun en büyük ve kalbin en önemli damarı olarak biliniyor. Aort yırtığı, damarın iç katmanlarında kanamanın meydana geldiği bir durumu ifade ediyor. Aort ameliyatları, en riskli cerrahi müdahaleler arasında yer aldığı için özel bir bakım ve tedavi gerektiriyor. Önder’in durumu kritik bir aşamada kalmaya devam ediyor.