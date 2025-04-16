Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sırrı Süreyya Önder, Dem Parti İmralı Heyeti’nde görev alan TBMM Başkanvekili, dün gece kalp krizi geçirdi. Önder, kendisinin İstanbul’daki konutunda olduğu sırada rahatsızlandı. Arkadaşlarının durumu bildirmesiyle birlikte, Önder saat 23.00’te ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AİLESİNDEN AÇIKLAMALAR

Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder, ilk açıklamasında, “Sırrı Süreyya Önder ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini” ifade etti. İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acil bir şekilde ameliyata alındı. Ameliyat, dün gece 23.30’da başladı ve hala devam ediyor. Önder’in aort yırtığı ile ilgili ameliyat süreci tamamlanmasına rağmen, riski devam ediyor. Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakıma alınabilmesi için gereken düzeye henüz ulaşılmadığı için, her an müdahaleye ihtiyaç durumu ile ameliyat masasında tutuluyor.

Önder’in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp krizi ve Önder’in geçmiş sağlık problemleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Boztosun, “Ana damarlardan ya da yan damarlardan birisinin tamamen tıkanmasına kalp krizi diyoruz.” diyerek, “Sırrı Bey bizim çok sevdiğimiz değer verdiğimiz birisi. Bize geldiği zaman aort damarı 4.6, 4.7 civarındaydı. 5.5’a kadar bekleyebiliyoruz. Ancak yaşanan ani stres, gerginlik ve tansiyon yükselmeleri gibi risk faktörleri, aort damarı kalpten çıkan ana damar yırtılmasına neden olabiliyor.” dedi.

Ayrıca, Boztosun, “Önder’in daha önce Meclis’te fenalaştığına dikkat çekerek, ‘Meclis’te geçici bir şuur kaybı yaşandı.’ şeklinde konuştu. Ayrıca İstanbul’a geldiğinde yapılan tüm araştırmalarda aort damarının 4.6-4.7 olduğu gözlemlendi. Yapılan araştırmalarda kalp damarlarının temiz olduğu, yaşına göre bir daralma bulunmadığı tespit edildi. Ancak aort damarı muayene sırasında 4.6-4.7 civarındaydı. Ayrıca pankreasta bir kitle bulundu ve bu durum için gerekli takiplerin yapılması önerildi.” şeklinde bilgi verdi.