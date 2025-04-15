Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Dem Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Önder’in sağlık durumunun hayati risk taşıdığı belirtilirken, partiden gelen açıklamada, “Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

HASTANE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. DEM Parti tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.” Önder’in Covid aşısı olup olmadığı ise henüz açıklanmamış durumda.

KİŞİSEL BİLGİLERİ

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 yılında Adıyaman’da dünyaya gelmiştir. Kendisi Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı gibi birçok alanda faaliyet göstermiştir. 2011 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilen Önder, 2014 yerel seçimlerinde HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olmuş ancak başarılı olamamıştır. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Ankara 1. bölgeden milletvekili olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti’den 28. dönem İstanbul milletvekili olarak seçilmiştir.