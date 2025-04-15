Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirdiği ve şu anda İstanbul’da tedavi altına alındığı bilgisine ulaşıldı. Bu gelişmeler sonrası kamuoyunda Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ve geçirdiği rahatsızlık hakkında sorular ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA İNCELEME

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, bu akşam ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Önder, 7 Temmuz 1962’de Adıyaman’da dünyaya gelmiştir. Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçi olarak tanınmaktadır. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı gibi alanlarda aktif rol aldı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı.

SİYASİ KARIYERİ

2011 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, 2014 yerel seçimlerinde HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olmuş, ancak bu seçimde başarısız olmuştur. HDP bünyesinde yer aldığı Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili olarak seçilmiş ve TBMM 24., 25. ve 26. dönemlerinde görev almıştır. En son olarak, 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti’den 28. dönem İstanbul milletvekili olmuştur.