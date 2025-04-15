Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Önder’in hayati riski olduğu belirtildi. Partiden yapılan açıklamada, “Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir.” ifadesi yer aldı.

ÖNDER’İN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962’de Adıyaman’da dünyaya geldi. Aslen Adıyamanlıdır. Sırrı Süreyya Önder, Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçi olarak tanınıyor. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve gazetelerde köşe yazarlığı gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterdi.

SİYASİ CARRİYERİ

2011 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden milletvekili olarak seçilen Önder, 2014 yerel seçimlerinde HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu fakat başarılı olamadı. HDP saflarında yer aldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 24. Dönem, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. En son 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti’den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi.