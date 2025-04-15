İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SIRDIM ÖNDER KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. Önder’in hayati riskinin olduğu belirtiliyor. Parti tarafından yapılan açıklamada, “Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir.” denildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Sırrı Süreyya Önder evli ve bir çocuğu var. Eşinin kim olduğu hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. 7 Temmuz 1962 yılında Adıyaman’da dünyaya geldi. Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçi olarak tanınıyor. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yapmış bir isim.

SİYASİ KARİYERİ

2011 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden milletvekili olarak seçildi. 2014 yerel seçimlerinde HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak bu seçimde başarı elde edemedi. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Ankara 1. bölgeden milletvekili olarak seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde ise DEM Parti’den 28. dönem İstanbul milletvekili olarak görev üstlendi. Sırrı Süreyya Önder’in özel hayatına dair detaylı bilgiler mevcut değil.