Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BİLGİSİ GELDİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirerek İstanbul’da bir özel hastaneye tedaviye alındı. Önder’in sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, partiden yapılan açıklamada, “Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir.” denildi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN GÜNCELLEMELER

Sırrı Süreyya Önder’in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili detaylar da paylaşılırken, DEM Parti’den yapılan açıklamada, “DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.” ifadesine yer verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada ise, “TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir.” bilgisi verildi. Önder’in 22 Aralık 2023 tarihinde Genel Kurul’daki birleşimi yönetirken fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından taburcu olduğu bilgisi de hatırlatıldı.

ÖNDER’İN HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman’da doğdu. Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçi olarak tanınan Önder, 2011 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. 2014 yerel seçimlerinde HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak seçimde başarılı olamadı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Ankara 1. bölgeden milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde ise DEM Parti’den 28. dönem İstanbul milletvekili olarak seçildi.