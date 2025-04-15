DEM PARTİ MİLLETVEKİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER KALP KRİZİ GEÇİRDİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Önder, İstanbul’daki bir özel hastaneye tedaviye alındı. Hayati riskinin olduğu belirtilirken, partiden yapılan açıklamada, “Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir.” denildi.

AORT ANEVRİZMASI VE RİSKLERİ

Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Kendi partisi tarafından yapılan duyuruda, “DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın da “TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.

Önder, 22 Aralık 2023 tarihinde Genel Kurul’daki birleşimi yönetirken fenalaşıp hastaneye kaldırıldığında tedavi edilip taburcu edilmişti. Aort anevrizması ise aortun normal boyutunun 1,5 katından daha fazla genişlemesi olarak tanımlanıyor. Genelde, anevrizmanın diseke olması veya yırtılması durumunda karın ve belde ani, şiddetli ağrılar hissedilmekte. Aort diseksiyonu aniden gelişen sırt ağrısı veya göğüs bölgesinde ağrı ile karakterize olup, kalp krizi, çoklu organ yetmezliği ve ölüm riski taşıyor. Aort diseksiyonu vakalarının yaklaşık %40’ı ani ölümle sonuçlanabiliyor. Geriye kalan %60’lık kesimin tedavi şansı, diseksiyonun tipi, yaygınlığı ve hastaneye ne kadar hızlı ulaştıklarına bağlı olarak değişkenlik göstermekte.