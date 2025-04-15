Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi

SAĞLIK DURUMU GÜNDEMDE

Dem Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdikten sonra katıldığı son programda sağlık durumu hakkında bazı açıklamalar yaptı. Önder, “Bir ağır hastalık süreci geçirdim, kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim, dolaştım. Bu şu demek, bu menzilin görünmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz” ifadeleriyle dikkat çekti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

TBMM Başkanvekili ve Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin partiden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Dem Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir” denildi.

HASTALIK BİLDİRİMLERİ DEVAM EDECEK

Önder’in katıldığı son televizyon programındaki sözleri yeniden gündeme gelirken, sağlık durumu hakkında yapılacak açıklamaların sıkı bir şekilde takip edileceği belirtildi. Önder’in sağlık süreçleri ve durumu hakkında gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecek.