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Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi

DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirmiş durumda. Hastaneye kaldırılan Önder ile ilgili olarak DEM Parti, sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etti.

ACİL MÜDAHALE GEREKTİ

İlk elde edilen bilgilere göre, Sırrı Süreyya Önder, Kurtuluş’taki evinde akşam saatlerinde kalp krizi geçiriyor. DEM Partili Önder, ambulansla acil olarak “mavi” kodla hastaneye götürüldü. Verilen mavi kodun, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar için olduğunun altı çiziliyor. Önder, acil olarak ameliyata alındı ve yapılan incelemelerde aortunda yırtık olduğu belirtildi.

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