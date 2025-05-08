Sırrı Süreyya Önder Meclis’te Anıldı

ÖNDER İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkan vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anıldı. Anma töreni, Meclis’in Tören Salonu’nda gerçekleşti.

BAHÇELİ’DEN TAZİYE ZİYARETİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önce Sırrı Süreyya Önder için oluşturulan anma köşesini ziyaret etti ve ardından DEM Parti milletvekillerine taziye dileklerini iletti. Bahçeli, anma sırasında Önder’in fotoğrafına elini koyarak bir veda gerçekleştirdi. Bu anlamlı an, kameralara yansıdı. Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile başka MHP milletvekilleri de Bahçeli’ye eşlik etti.

KONFERANSTA BESLEME DİLEKLERİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Önder için düzenlenen taziye programına katılarak, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile birlikte, Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder’e baş sağlığı diledi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diledi. Tören sonrasında Önder’in cenazesinin neden TBMM’ye getirilmediği merak edildi.

CENAZE TÖRENİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Önder’in cenaze törenine ilişkin bilgi veren Fatih Atik, “Ailesi istemediği için Meclis’e naaşı getirilmedi” dedi. Devlet Bahçeli’nin salon girişinde Önder’in fotoğrafına dokunması da dikkat çekti. Atik, “Süreyya Önder, yüreği geniş bir insandı. Köprü görevi üstlenmiş önemli bir işlevi vardı. Uzatılan el sadece Süreyya Önder’e değil, devletin şefkat eline de uzanmıştır. Tüm partiler oradaydı ve dikkat çeken görüntü, Önder’in Türk Bayrağı’na sarılı naaşıydı” ifadelerini kullandı.