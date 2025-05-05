Sırrı Süreyya Önder, Renkli Siyasetçi

SİYASETİN RENKLİ SİMA OLAN SİRRı̇ SÜREYYA ÖNDER’İN VEFA GÜNÜ

Kendine özgü üslubu ve ilginç çıkışlarıyla Türk siyasetinde iz bırakan Sırrı Süreyya Önder, beklenmedik ölümüyle hem destekçilerini hem de muhaliflerini derin bir üzüntüye sevk etti. Önder’in yıllar önce bir programa katıldığı süre zarfında “Kürt müsünüz?” şeklindeki bir soru kendisine yöneltilmişti. Bu bağlamda Sırrı Süreyya Önder “Köken olarak Türküm ama bu mesele çözülene kadar Kürdüm” yanıtını vermişti.

KÜLTÜREL BİRİKİMİ VE SİYASİ DURUŞU

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adıyaman’da dünyaya geldi. Türk sinemacı, yazar, gazeteci ve siyasi figür olarak dikkat çekti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim aldıktan sonra sinemaya yönelerek senaristlik, yönetmenlik ve yapımcılık yaptı. 2006 yılında yönettiği Beynelmilel filmi ile geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bunun yanı sıra gazetelerde ve dergilerde köşe yazarlığı da yapmıştı.

SİYASİ KARİYERİ VE ETKİSİ

Siyasi yaşamına 2011 yılında BDP’nin desteklediği bağımsız milletvekili olarak TBMM’ye girerek başlayan Önder, sonrasında HDP çatısı altında devam etti. Özellikle çözüm süreci döneminde aktif bir rol üstlenen Önder, TBMM Başkanvekilliği görevini de yürüttü. Kültürel derinliği, siyasi duruşu ve etkili iletişimiyle Sırrı Süreyya Önder, sanat ve siyaset alanında iz bırakan çok yönlü bir figür olarak hafızalarda yer edecek.