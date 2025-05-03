Sırrı Süreyya Önder, Sanatta İz Bıraktı

SANATTA VE SİYASETTEKİ İZİ

Sırrı Süreyya Önder, yalnızca siyasi alanda değil, sanat dünyasında da önemli bir iz bırakan bir isim. Senarist, yönetmen, yazar ve oyuncu kimlikleriyle dikkat çeken Önder’in sanat hayatı, toplumsal mücadeleyle harmanlanmış üretimlerin hikâyesini yansıtıyor. 2006 yılında hayata geçen “Beynelmilel” filmi, Sırrı Süreyya Önder’in sinema alanındaki en tanınmış eseri olarak öne çıkıyor.

Mahsun Gül ile birlikte yönettiği bu film, askeri darbe sonrasındaki Türkiye’deki bir kasabada geçiyor ve o dönemin baskıcı atmosferini mizahi bir dille eleştiriyor. “Beynelmilel”, 2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Film” dahil pek çok ödül kazanarak, eleştirmenler tarafından “politik sinemanın güçlü örneklerinden biri” olarak değerlendiriliyor. Sırrı Süreyya Önder, sanat hayatı boyunca sinemanın değişik alanlarında aktif bir rol üstleniyor. Yönetmenlik, senaristlik, senaryo danışmanlığı ve oyunculuk gibi çok yönlü görevleriyle hem ana akım hem de bağımsız sinema dünyasında önemli katkılarda bulunuyor.

SENARYO VE OYUNCULUKTA ÇEŞİTLİLİK

Senarist olarak dikkat çeken ilk çalışması, televizyon dizisi “Emret Komutanım” olurken, sinema alanında “O… Çocukları” ve “İtirazım Var” gibi önemli yapımların senaryosunu kaleme alıyor. Ayrıca “Kalpsiz Adam” dizisinde senaryo danışmanı olarak yer aldı. Oyunculuk kariyeri de oldukça geniş bir yelpazeye sahip. “Sis ve Gece”, “Zombilerin Düğünü”, “Ejder Kapanı”, “Mar”, “Yeraltı”, “Düğün Dernek”, “Ferahfeza”, “İçimdeki Ses”, “14 Tirmeh”, “Manyak” ve “İtirazım Var” gibi filmlerde farklı karakterlerde performans sergileyerek hem dramatik hem de mizahi yönünü sergiliyor.

KISA FİLM VE YAZARLIK ÇALIŞMALARI

Aynı zamanda “Mutluluk” filminde uyarlama ekibinde yer alıyor. Çeşitli yönetmenlerin yer aldığı politik içerikli “F Tipi Film” projesinde hem ortak yönetmen hem de senarist olarak katkıda bulunuyor. Kısa film alanında da yer alan Önder, “Taş Yok Mu Taş” adlı kısa filmde yönetmen, senarist ve oyuncu gibi üç farklı görev üstleniyor. Sırrı Süreyya Önder’in sanat yolculuğu yalnızca sinema ile sınırlı kalmıyor; cezaevi yıllarında başlayan yazarlığı, daha sonra çeşitli gazetelerde ve dergilerde köşe yazılarına dönüşüyor. Radikal, Birikim, BirGün gibi yayınlarda yayımlanan yazıları, mizah ve toplumsal eleştiriyi bir araya getiren bir dil taşıyor.