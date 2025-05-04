Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 12 saat süren bir ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi görmeye başlamıştı. Ne yazık ki, Önder, dün saat 16:10’da hayata gözlerini yumdu. Bugün, son yolculuğuna uğurlandı.

MEZARLIĞA DEFİNLERİ YAPILDI

Önder’in naaşı, 19.15’te Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Mezarlık yolu boyunca bazı vatandaşlar cenaze aracına el sallayarak Önder’i son yolculuğuna uğurladı. Cenazeye ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Önder’in naaşı, ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarıyla Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

Cenaze töreninde bir konuşma yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye’nin bütün renkleri Sırrı Süreyya Önder’i son yolculuğuna uğurlamak için burada. Kendisi çok uzun zamandır arkadaşımız, dostumuz olan bir kişi. Bizim için son derece üzüntü verici bir vefat oldu. Son zamanlarda Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak sık sık gece saatlerde Meclis’te bir araya geliyorduk. Sağlığı söz konusu olduğunda, ‘İnşallah bu günleri görelim sağlığımıza bakarız’ diyordu. Kendisine bir kere daha rahmet diliyorum, Allah mekanını cennet eylesin.” ifadesini kullandı.

CENAZE TÖRENİNDE YOĞUN KALABALIK

Sırrı Süreyya Önder’in son yolculuğuna uğurlandığı Levent’teki Barbaros Camii avlusunda yoğun bir kalabalık dikkat çekiyor. Camii dışında çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve cami dışına konulan bariyerler, dikkat çekici bir şekilde yerleştirildi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Sırrı Süreyya Önder, İstanbul’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının kılındığı camiye çok sayıda kişi katıldı.