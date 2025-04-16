Sırrı Süreyya Önder, Türk Siyasetçi ve Yönetmen

SAĞLIK SORUNLARIYLA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Geçirdiği sağlık sorunlarıyla tekrar kamuoyunun gündemine gelen Sırrı Süreyya Önder’in hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Son gelişmelerle birlikte “Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında, nereli?” gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. Kamuoyunun yakından tanıdığı bu isim hakkında, siyasi geçmişi, mesleki kariyeri ve özel yaşamı hakkında bilgiler toparlanıyor. İşte, Sırrı Süreyya Önder’in yaşam hikayesi ve siyasetteki rolüne dair detaylar.

KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Sırrı Süreyya Önder, Türk siyasetçi, yönetmen, senarist ve gazetecidir. Hem sanat hem de siyaset alanında aktif olarak yer alan Önder, son yıllarda milletvekili olarak Türkiye gündeminde sıklıkla yer alıyor. 1962 yılında Adıyaman’da dünyaya gelen Sırrı Süreyya Önder, 2025 yılı itibarıyla 63 yaşında olacaktır. Doğum yeri Adıyaman olan Önder, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelen zengin bir kültürel mirasa sahiptir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun olan Sırrı Süreyya Önder, üniversite eğitiminde edindiği bilgi ve birikimle hem sanat kariyerine hem de siyasal duruşuna yön vermiştir. Sırrı Süreyya Önder’in kamuoyunda tanınmasını sağlayan önemli projelerden biri, senaristliği ve yönetmenliği üstlendiği “Beynelmilel” adlı sinema filmidir. Bu proje, toplumsal sorunları sanatçı bir bakış açısıyla ele alarak birçok ödül kazanmasını sağlamıştır.

SİYASİ KARIYERİ

Sırrı Süreyya Önder, aktif siyasi yaşamına 2011 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak başlamıştır. Daha sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) bünyesinde görev almış ve çözüm süreci döneminde önemli rol oynamıştır. Barışçıl söylemleri ve muhalif duruşuyla dikkat çeken Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde farklı komisyonlarda yer almış ve birçok konuşma ile önerge sunmuştur.

ÖZEL HAYATI

Siyasi kariyeri kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Sırrı Süreyya Önder’in evli olup olmadığı ve çocuk sahibi olup olmadığı merak edilmekte. 1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evlenen Önder, bu evliliğini 1995 yılında sonlandırmıştır. Boşanmasının ardından bir daha evlenmeyen Önder’in 1991 doğumlu Ceren Önder adında bir kızı bulunmaktadır. Ceren Önder, 2015 yılında Emre Abay ile evlenmiştir.