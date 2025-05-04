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Sırrı Süreyya Önder Uğurlandı İSTANBUL

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN CENAZE TÖRENİ

İstanbul’da, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreni, ikindi namazının ardından gerçekleştirildi. Önder, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YOĞUNDU

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde yapılan cenaze töreninde, Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder ve kızı Ceren Önder taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, Ahmet Türk ve binlerce kişi katıldı. Törende, Sırrı Süreyya Önder için helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı.

Önder’in cenazesinin ardından, omuzlara alınan tabutu toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Tören sırasında katılımcılar, Önder’i son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya geldi.

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