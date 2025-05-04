Sırrı Süreyya Önder Uğurlandı İSTANBUL

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN CENAZESİ

İSTANBUL – TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, son yolculuğuna çıkmak üzere Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazını takip eden bir cenaze töreni gerçekleştirildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YOĞUN OLDU

Cenaze sırasında Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder ve kızı Ceren Önder, taziyeleri kabul etti. Törende Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, Ahmet Türk ve binlerce kişi yer aldı. Helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı.

Sırrı Süreyya Önder’in tabutu, omuzlarda taşınarak toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.