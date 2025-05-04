Sırrı Süreyya Önder Uğurlandı, Saldırıyla Gölgelendi

ÖNDER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önder’in anısına bu sabah Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapıldı. Ancak bu önemli etkinlik, bir saldırının gölgesi altında gerçekleşti. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi’nden çıkıp giderken bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırganın daha önce çocuklarını öldürmekten müebbet hapis cezası aldığı ve 2020 yılında şartlı tahliye edildiği belirlendi.

ALIŞILMADIK İFADELER GEÇERSİZ

Özel’e yönelik yapılan saldırıya birçok kesimden tepki geldi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere pek çok siyasetçi, bu saldırıyı kınayarak Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırının ardından, Önder’in cenaze namazına katılan Özgür Özel, İstanbul’daki partisinin il binasında bir konuşma yaptı. Akşam saatlerinde Ankara’da CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap eden Özel, “Birileri bizim uzattığımız eli havada bırakmak, millete hizmet etmek ve milletle birlikte yarınlara yürümek ihtiyacımızı, azmimizi boşa düşürmek istediler” şeklinde konuştu.

SALDIRIYI BAĞLANTILI GÖRÜYOR

Özel, ayrıca “O günden beri yapılan bütün zulümlere, bütün kötülüklere ve partimize yapılan saldırılara karşı hep birlikte olduk, hep birlikte karşı durduk” ifadelerini kullandı. “Bundan sonra da aynı kararlılıkta birlikte olacağız, birlikte duracağız. Bugün bize yapılan saldırıyı, hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe ve hiçbir rakibimize mal etmiyorum” diyen Özel, gerçekleştirilen saldırıyı, içinde bulundukları süreçle ilişkilendirdiğini belirtti. “Cumhuriyet Halk Partisi, asla ve asla böyle bir provokasyona karşı buradan bir siyasi çıkar peşine düşecek, kolaycılık güdecek bir parti değildir” şeklinde sonlandırdı.