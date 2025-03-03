Sırrı Süreyya Önder ve Bahçeli’nin Telefon Anısı

ÖNDER’İN ANISI

DEM Parti Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili bir anısını paylaştı. Önder, bahsettiği anıda, “bire bir insan ilişkilerinde şu siyasi yaşamda gördüğüm en zarif insanlardan birisidir” ifadelerini kullandı. Bahçeli ile telefon konuşmasında barıştan bahsettiğini belirtti ve “Barışı görelim ondan sonra Allah emanetini alsın” dediğini aktardı. Bahçeli’nin ise “Olur mu efendim daha barış halayı çekeceğiz, kendinize kondurmayın” yanıtını verdiğini ifade etti.

SÜRECİN BAŞLANGICI

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla DEM Parti, 28 Aralık 2024 tarihinde İmralı Cezaevi’nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin atmosferinin samimi olduğunu vurgulayan parti, TBMM’nin sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu belirtti. Devamında, 3 Ocak’ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin liderleri ve temsilcileriyle sürdürüldü.

GÖRÜŞMELERİN DEVAMI

DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024 tarihinde İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapmış olduğu görüşmeyi umut verici buldu. İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak’ta gerçekleşti. Bu süreçte yapılan görüşmelerin, sorunun çözümü için önemli bir adım olduğu değerlendirilmekte.