Sırrı Süreyya Önder, vefat etti

VEDA GÜNÜ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin on sekizinci gününde çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Önder, İstanbul’daki AKM’de düzenlenen törenin ardından, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Levent’teki Barbaros Camii avlusunda büyük bir kalabalık toplandı. Camii dışındaki güvenlik önlemleri dikkat çekti; Çevik Kuvvet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı ve cami çevresine bariyerler konuldu. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok siyasi figür ile sanatçı İbrahim Tatlıses ve vatandaşlar katıldı.

CENAZE NAMAZI VE HATIRALAR

Cenaze namazında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve İstanbul Valisi Davut Gül yan yana saf tuttu. İmam, cenaze namazı öncesi “Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vasiyeti ve ailesinin bize bildirmesi üzerine cenaze namazını İhsan Eliaçık beyefendi kıldıracaktır” ifadelerini kullandı. Vasiyeti doğrultusunda cenaze namazını İhsan Eliaçık kıldırdı. Namaz sonrasında Önder’in cenazesi toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili hatırasını şu şekilde anlattı: “Sırrı Süreyya Önder beyefendiyle birkaç yıl önce bir cenazede karşılaşmıştık. Burada sohbet ederken Önder tabuta baktı ve bana ‘Hocam her şey bütün dünya dedikleri sadece bir kefen alıp gitmek değil midir?’ diye sordu. Bu sorunun cevabı bugün bu musallada yatıyor. Cevabı kendisi musalla kürsüsünden en güzel şekilde veriyor. Herkes onu iyi, güzel bir insan olarak anıyor.”