Sırrı Süreyya Önder Vefat Etti

TBMM BAŞKANVEKİLİ’NİN KAYBI

18 gün süren yaşam mücadelesinin ardından TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği sonucunda hayatını kaybetti. Önder’in vefatı sonrası, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya platformunda başsağlığı mesajı paylaştı.

DOSTUNU KAYBETTİ

“Dostumuzu kaybettik” diyen Çelik, şu şekilde devam etti: “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, Yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağolsun.”