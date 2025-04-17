Sırrı Süreyya Önder Yoğun Bakımda

AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIMDA

Kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, uzun bir ameliyatın sonrasında yoğun bakıma alındı. Doktorları, Önder’in durumu için hayati risk bulunduğunu ifade ediyor. Önder’in kalbinin sağ tarafında ciddi kasılma sorunları yaşandığı belirtiliyor. Yoğun bakımda bulunan Önder’in doktoru, son açıklamasında, değerlerinin yoğun bakıma alındığı andan bu yana daha iyiye gittiğini aktardı. Ancak, hayati tehlikesinin hala sürdüğü vurgulandı.

İYİLEŞME BELİRTİLERİ VAR

Önder’in ameliyatında görev alan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a bilgi verirken, “Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor.” dedi.

HASTANE ZİYARETİ

Dün hastane ziyareti gerçekleştiren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar, bu ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu.” ifadelerini kullandı. Önder’in sağlık durumu sürekli izleniyor ve hastanenin çabalarının artırıldığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu, doktorların, Önder’in evinin hastaneye yakın olmasının büyük bir avantaj sağladığını ve hastanede bu alanda yetkin iki hocanın bulunmasının da önemli olduğunu belirtti.

SON GÜNLERİNDE RESTORAN ZİYARETİ

Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirmeden önce Beyoğlu’nda bir restoranda yemek yediği öğrenildi. Restorana girişinde keyifli görünmesine rağmen yorgun bir hali olduğu dikkat çekti. Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder’in burada yaklaşık yarım saat kaldığı belirtildi. Evine döndükten kısa bir süre sonra fenalaştığı bilgisi alındı. Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder’in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu açıkladı.

AĞIR AMELİYAT SÜRECİ

Önder, ilk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilerek acilen ameliyata alındı. Ameliyat, yaklaşık 12 saat sürdü. Hastaneden yapılan ilk açıklamada, Önder’in kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu bildirildi. Hastanenin açıklamasında, “Acil serviste 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı yapıldı ve aort damarında yırtık tespiti yapıldı. Takiben 23.05’te yeniden ritm bozukluğu oldu ve nabız ile dolaşım durdu. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alındı.” denildi.

Ameliyat sonrası, Önder’in kalbindeki sağ koroner damara by-pass işlemi yapıldığı ve aort kapağının değiştirildiği ifade edildi. Ancak ameliyatın ardından “Bu kadar büyük bir disseksiyon olması ve kalbi besleyen sağ koroner damarın etkilenmesi nedeniyle, kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta, sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız, ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir.” açıklaması yapıldı.