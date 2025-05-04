Sırrı Süreyya Önder Zincirlikuyu’ya Gönderildi

ŞUURUNDA KAYBEDİLEN BİR İNSAN

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Önder için Levent’teki camide ikindi namazını takiben bir cenaze töreni gerçekleştirildi.

HELALLİK VE CENAZE NAMAZI

Sırrı Süreyya Önder için helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde, sevenleri Önder’i son bir kez uğurlamak üzere bir araya geldi. Törenden sonra Önder’in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülerek burada toprağa verildi.

SON YOLCULUK

Cenaze törenine katılanlar, Sırrı Süreyya Önder’in anısını yaşatmak amacıyla duygusal anlar yaşadı. Onun hayatını kaybetmesi, dostları ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.