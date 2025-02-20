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Sis Boğaz’da Gemi Trafiğini Durdurdu

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İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI VE SİS ETKİSİ

İstanbul beyaza büründü. Kar yağışının yoğunlaşarak sürmesi sonucu megakentte etkili olan sis de durumu kötüleştiriyor. Bu durum, ulaşımda olumsuz etkiler yaratıyor. Özellikle Boğaz bölgesinde artan sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürüyor.

GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartlarından dolayı iki yönlü olarak ve geçici bir süre için durdurulduğunu açıkladı.

HAFTA SONU YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Ayrıca, İstanbul’da cuma ve cumartesi günleri kar yağışının tipi şeklinde şiddetini artırması, hafta sonu boyunca ise yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

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