Sis Dağı’ndaki Çığ Felaketi Ölçülemedi

ÇIĞ FELAKETİNİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Trabzon ve Giresun illerinin sınırında yer alan 2,182 rakımlı Sis Dağı Yaylası’nda geçtiğimiz Mart ayında yaşanan çığ felaketinin boyutu, karların erimesiyle ortaya çıktı. 13 Mart’ta Sis Dağı Erkeksu Obası Bayazıt mevkiinde gerçekleşen çığın etkileri, bölgeye ulaşan vatandaşlar tarafından yerinde görüldü. Çığ nedeniyle 23 adet yayla evi ağır hasar görürken, yaylanın camisinin de yıkıldığı belirlendi. Kış aylarında şehir merkezlerinde yaşayan yayla sakinlerinin çoğu nedeniyle can kaybı yaşanmazken, bölgede maddi hasarın büyük olduğu gözlemleniyor.

KÖYLÜLERİN ÜZÜNTÜSÜ

Felaketin gerçekleştiği bölgeye yakın Eynesil Obası’nda evinin bulunduğunu belirten Eşref Gemici, “Benim de evim var yukarıda. Buradan geçiyordum, görmek istedim son durumu. Ramazan ayının 13’ünde burada çığ olduğunu öğrendik. O gece arkadaşlar buraya geldiler, sabah kalktıklarında ise 23 tane ev ve caminin tamamen yok olduklarını görmüşler. Çığ yukarıdaki zirveden gelmiş. Her sene bu tarz olaylar yaşanıyor. Bundan sonra burada herhangi bir yerleşim olmaz” diye belirtirken, başka bir alana ev yapılmasının düşünüldüğünü aktardı.

BÖLGEDEKİ GÖRÜNTÜLER ŞAŞIRTICI

Yöre sakinlerinden Mustafa Özcan ise, “Bölgemiz genelinde etkili olan kar yağışının ardından oluşan kar kütleleri, ani hava değişimi ile eriyip aşağıya geldi. Gördüğümüz manzara depremzedeleri andırıyordu. Çığın olduğu zaman buraya ulaşma fırsatımız olmamıştı. Karşılaştığımız görüntü korkutucu ve yıkıcıydı” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bazı ev sahiplerinin gerekli başvuruları yaptıklarını ve buradaki mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.