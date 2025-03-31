Sis ve Tipi Arasında Onlarca Araç Mahsur Kaldı

TIPILI HAVA ŞARTLARI ARAÇLARI MAHSUR BIRAKTI

Erzurum Palandöken geçidinde etkili olan tipi, sürücüleri zor durumda bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren Erzurum – Tekman karayolu üzerindeki Palandöken geçidinde meydana gelen sis ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Palandöken yolundan ilçeye ulaşmaya çalışan vatandaşlar, tipi nedeniyle yolda mahsur kalma sorunuyla karşılaştı. Karayolları ekipleri, 2 saat boyunca bölgede mahsur kalan çok sayıda araca müdahalede bulundu.

TÜNEL TALEPLERİ GÜNDEME GELDİ

Bölge sakinleri, Palandöken geçidine bir tünel yapılması gerektiğini vurguladı. Kış mevsiminde sık sık karşılaşılan bu tür olumsuz hava koşullarının, vatandaşlar için önemli bir sorun oluşturduğunu dile getirdiler.