Haberler

Sis ve Tipi Arasında Onlarca Araç Mahsur Kaldı

TIPILI HAVA ŞARTLARI ARAÇLARI MAHSUR BIRAKTI

Erzurum Palandöken geçidinde etkili olan tipi, sürücüleri zor durumda bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren Erzurum – Tekman karayolu üzerindeki Palandöken geçidinde meydana gelen sis ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Palandöken yolundan ilçeye ulaşmaya çalışan vatandaşlar, tipi nedeniyle yolda mahsur kalma sorunuyla karşılaştı. Karayolları ekipleri, 2 saat boyunca bölgede mahsur kalan çok sayıda araca müdahalede bulundu.

TÜNEL TALEPLERİ GÜNDEME GELDİ

Bölge sakinleri, Palandöken geçidine bir tünel yapılması gerektiğini vurguladı. Kış mevsiminde sık sık karşılaşılan bu tür olumsuz hava koşullarının, vatandaşlar için önemli bir sorun oluşturduğunu dile getirdiler.

ÖNEMLİ

Haberler

Deprem Mağdurlarının Hüzünlü Bayramı

Depremde sevdiklerini yitirenler, bayramın ikinci gününde Gaziantep'teki şehitlikte bir araya gelerek dualar etti. Bayramları hüzünle geçiren aileler, mezarlıklara akın etti.
Haberler

Dikmen Mahallesi’nde 116 Yıllık Keşkek Geleneği

Hendek'te bayramlaşma etkinliği sonrası 12 bin kişiye keşkek ikram edildi. 116 yıllık gelenekte bu yıl 32 kazan kullanılarak keşkek hazırlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.