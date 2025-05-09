Şişecam’da Grev Kararı İptal Edildi

ANLAŞMA SAĞLANDI

Şişecam ile Petrol-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) müzakerelerinde anlaşmaya varıldığı bilgisi aktarıldı. Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş. resmi duyurusunda, 2025-2026 yıllarını kapsayan 21. Dönem TİS görüşmelerinin tamamlandığını ifade etti. Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, TİS detaylarına yer verilmemekle birlikte şu ifadeler kullanıldı: “Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmelerinde, Petrol İş Sendikası ile yürütülmekte olan ve 01.01.2025- 31.12.2026 dönemini kapsayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 08.05.2025 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.”

PETROL-İŞ SENDİKASI AÇIKLAMA YAPTI

Petrol-İş, anlaşmanın sağlandığını duyurdu fakat detaylara girmedi. Tarafların taleplerinin karşılandığını belirten sendika, yaşanan süreci şu şekilde aktardı: “5 Mayıs Pazartesi günü öğlen 14.00’da başlayan ve 3 gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun görüşmelerin ardından, 8 Mayıs Perşembe sabaha karşı anlaşmaya varıldı ve taleplerimizin karşılanması ile sözleşme imzalandı.” İmza toplantısında, sendika ve şirket temsilcileri yer alarak anlaşmayı sağlamlaştırdılar. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa ve Şişecam işyerinde çalışan sendika üyelerine hayırlı olmasını diledi.

GREVE GİDECEKLERDİ

Şişecam’ın üç fabrikası ve bir işletmesinde işçiler, toplu iş sözleşmesi üzerinde uzlaşma sağlanamayınca Petrol-İş öncülüğünde grev kararı almıştı. Şişecam, KAP’a yaptığı açıklamada, grev kararının 21 Nisan 2025 tarihinde alındığını ve uygulamanın 14 Mayıs 2025 tarihinde başlayacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, “Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol İş Sendikası ile devam eden görüşmeler kapsamında, yasal prosedür uyarınca, Petrol İş Sendikası tarafından 21 Nisan 2025 tarihi itibariyle grev kararı alınmış olup, grev uygulama tarihi 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir” denildi. Görüşmelerde bir anlaşma sağlanamazsa, Petrol İş Sendikası tarafından belirlenen tarihte grev uygulaması başlayacak.