Şişecam Grev Kararından Döndü!

ANLAŞMA SAĞLANDI

Şişecam ve Petrol-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmanın olduğu bildirildi. Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, Petrol-İş Sendikası ile yürütülen 2025-2026 dönemini kapsayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Duyuruda TİS detaylarına yer verilmezken şu şekilde belirtildi: “Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmelerinde, Petrol İş Sendikası ile yürütülmekte olan ve 01.01.2025- 31.12.2026 dönemini kapsayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 08.05.2025 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.”

PETROL-İŞ SENDİKASI’NDAN AÇIKLAMA

Petrol-İş Sendikası, anlaşmaya varıldığını belirttiği açıklamasında TİS detaylarına yer verilmedi. Ancak sendika, taleplerin karşılandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “5 Mayıs Pazartesi günü öğlen 14.00’da başlayan ve 3 gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun görüşmelerin ardından 8 Mayıs Perşembe sabaha karşı anlaşmaya varıldı ve taleplerimizin karşılanması ile sözleşme imzalandı.” ifadeleri kullanıldı. İmzalanma toplantısında çeşitli yöneticilerin yer aldığı belirtildi. Sendika, “İmzalanan Şişecam toplu iş sözleşmesinin taraflara, Şişecam işyerinde çalışan üyelerimize ve örgütümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.

GREVE GİDİLECEKTİ

Şişecam’ın 3 fabrikası ile 1 işletmesinde işçiler, toplu iş sözleşmesinde uzlaşmazlık yaşandıktan sonra Petrol-İş Sendikası öncülüğünde grev kararı alınmıştı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada grev kararının 21 Nisan 2025 tarihinde alındığını ve uygulamanın 14 Mayıs 2025 tarihinde başlayacağını bildirmişti. Şirketin 21 Nisan’da KAP’a yaptığı açıklamada, “Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol İş Sendikası ile devam eden görüşmeler kapsamında, yasal prosedür uyarınca, Petrol İş Sendikası tarafından 21 Nisan 2025 tarihi itibariyle grev kararı alınmış olup, grev uygulama tarihi 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir.” ifadeleri yer almıştı. Görüşmelerde anlaşma sağlanmaması durumunda belirlenen tarihte grev uygulamasının başlayacağı belirtilmişti.