Sisi, Erdoğan’ı aradı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 28 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. İki lider karşılıklı büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayları 50+1 barajını geçemeyince seçim ikinci tura sarkmıştı. Türkiye 28 Mayıs’ta bir kez daha sandığa gitti. İkinci turda seçimin galibi %52,16 ile Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a elde ettiği zaferinin ardından birçok liderden tebrik mesajı geldi. Bu liderlerden biri de Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

LİDERLER BÜYÜKELÇİ ATAMASI HUSUSUNDA MUTABIK KALDI

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.