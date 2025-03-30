Şişirme Fiyatlara Karşı Emlak Denetimi Başlıyor

PANDEMİ SÜRECİ VE PİYASALARDAKİ DALGALANMALAR

Pandeminin etkileriyle konut ve otomotiv sektörlerinde önemli dalgalanmalar yaşandı. Döviz kurlarının artışı, artan faiz oranları ve peş peşe gelen enflasyonun zirveye çıkması, piyasaları büyük bir karışıklığa sürükledi. Bu durum, fırsatçılığı da beraberinde getirdi. 2022 yılı başında bir malın değerinin belirlenmesi neredeyse imkansız hale geldi. Aynı apartmanda yer alan iki farklı konutun satış veya kiralama fiyatları arasında ciddi farklar ortaya çıktı. Aynı şekilde otomotiv sektöründe de benzer bir tablo ortaya çıktı.

HÜKÜMETTEN MÜDAHALELER

Hükümet bu karmaşık durumu düzeltmek amacıyla birçok adım attı. İlk olarak otomotiv sektöründe yer alan stokçular üzerine denetimler gerçekleştirildi. Bu sayede aşırı fiyat artışları dengelendi ve piyasa yeniden düzen altına alındı. Hemen ardından konut piyasasına yönelik müdahaleler geldi. Kiralık konutlarda yıllık fiyat artışlarına yüzde 25 sınırı getirildi. Yüksek kâr hırsı gösterenler tespit edilerek gerekli cezalar uygulandı.

SİSTEM DEVRİYE GİRİYOR

Ancak sektörde başka bir sorun daha vardı; sahte ilanlar. Hem ev sahipleri hem de emlakçılar yüksek fiyatlardan sahte ilanlar girerek mevcut konut fiyatlarını artırıyordu. Kiralama veya alım yapacak olan kişiler, ilan sitelerine baktığında bu şişirilmiş fiyatlar üzerinden değerlendirme yapıyordu. Bu durum sektörde ciddi bir balon yaratmıştı. Bu konuyla ilgili denetimler artırıldı ve çeşitli önlemler alındı. İlan siteleri dahil olmak üzere birçok kişi ve kuruma cezalar kesildi. Son olarak, bakanlık 1 Ocak itibarıyla vatandaşı yanıltan ilanların önüne geçmek amacıyla Emlak İlan Doğrulama Sistemi’ni (EİDS) devreye soktu. Bu yeni düzenleme ile emlak ilanlarının yalnızca mülk sahiplerinin e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği kişiler tarafından girilmesi zorunlu hale getirildi.

Bakanlık bunun devamında yeni bir adım atacağını duyurdu. Buna göre, 7 Nisan itibarıyla kiralık ilanlar için zorunlu hale getirilen EİDS uygulamasının, satılık konut ve işyeri ilanları için de geçerli olacağını belirtti.