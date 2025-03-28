Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir Cezaevinde

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “yolsuzluk” soruşturması nedeniyle, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla işlemler sürüyor.

EBRU ÖZDEMİR’İN TUTUKLANMASI

Soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan Ebru Özdemir, teslim olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı’na giderek gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Özdemir, cezaevine gönderildi. Diğer yandan, hala firari olan ve örgütün siyasal alan sorumlusu olarak tanımlanan Azad Barış ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi Havun Altun’un yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GEÇMİŞTE YAŞANAN OLAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yürütülen terör soruşturması sonucunda önceki dönemlerde Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakıldığını, ancak Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan’ın tutuklandığını açıklamıştı. Soruşturma aşamasında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama emirleri çıkarmıştı.