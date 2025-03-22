Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın Gözaltı İfadesi Tamamlandı

ŞAHAN’IN İFADESİ VE SUÇLAMALARA YANIT

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından emniyette verdiği ifadede, yerel seçimdeki aday listelerinin demokratik kurallar çerçevesinde hazırlandığı ve Yüksek Seçim Kurulu’nun denetiminden geçtiğini belirterek, “Seçim sürecinden suç ya da suçlu çıkarılmaya çalışılması beyhudedir” dedi. Ekrem İmamoğlu ile birlikte sorgulanan Şahan’ın emniyetteki ifadesi tamamlandı.

AZAD BARIŞ SORUSU VE CEVAPLARI

Şahan’a, eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış ile ilgili, “Azad Barış’ı tanıyor musunuz, aranızdaki ticari ilişkiyi açıklayınız?” sorusu yöneltildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şahan, “Gözaltı sürecinde üzerime isnat edilen suçlama hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan basın açıklaması ve bir kısım medyanın bizlerin ulaşamadığı delilleri aleyhime yorumlayarak yaptığı haberler dışında bir bilgim olmadı. Bu süreçte yayınlanan bu haberler sebebiyle şahsi itibarım, mesleki kariyerim ve kişilik haklarım ağır bir tacize maruz bırakılmıştır” dedi.

SEÇİM SUÇLAMALARINI REDDEDİYOR

Şahan, 31 Mart 2024’teki seçimlerde, CHP’nin Şişli Belediye Başkan adayı olarak neredeyse her 10 kişiden 7’sinin oyunu alarak başkan seçildiğini belirtti. “Benim hakkımda açılmış herhangi bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamaktadır. Kanunlara saygılı bir yurttaş olarak yaşamımı sürdürdüm. Bu çerçevede ifademe başvurulan soruşturma kapsamında bana yöneltmiş olduğunuz suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

HTS VERİLERİ HAKKINDAKİ SORULAR

Azad Barış ile HTS kayıtları sorulan Şahan, “Bana sormuş olduğunuz bu soruya dayanak gösterilen HTS verileri tarafıma gösterilmedi. Kamuoyuna yansıyan birçok soruşturma sürecinde yaşandığı üzere HTS teknik verilerinin güvenilirliği konusunda ciddi şüphe ve endişelerim bulunmaktadır. Bu sebeple bu soruya ilişkin ayrıntılı savunmamı savcılık ifadem sırasında vereceğim” yanıtını verdi.

SAVUNMA SÜRECİ VE GİZLİ TANIK BEYANLARI

Gizli tanık “Meşe”nin beyanlarıyla ilgili olarak, “Bana sorulan bu soruya ifade işleminin devamındaki sorular da yöneltildikten sonra savunmanın bütünlüğü çerçevesinde detaylı bir şekilde beyanda bulunacağım” dedi. Azad Barış ile 2019 seçim sürecinde tanıştığını belirten Şahan, “Benim ismi geçen terör örgütleri ya da mensuplarıyla ne bir tanışıklığım ne de bir ilgim vardır. Atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Daha ayrıntılı beyanımı Savcılıkta vereceğim” şeklinde konuştu.