Şişli Belediye Başkanına Kayyum Ataması Yapıldı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘terör’ suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı. Şahan’ın tutuklanmasının hemen ardından Şişli Belediyesi’ne kayyum atama kararı alındı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görevden uzaklaştırılan Şahan’ın yerine Şişli Belediye Başkan Vekili olarak kaymakam Cevdet Ertürkmen’in getirildiği bildirildi.

ŞAHAN’IN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Kayyum atama kararının ardından Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabında göze çarpan bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Kıymetli Şişli Halkı, 19 Mart Çarşamba sabahından beri, yurttaşlarımızın oylarıyla aldığımız, çalışanlarımızın helal alın teriyle yönettiğimiz Şişli Belediyemize, OHAL hukuku işletilerek kayyım atanmıştır. Günlerce, gecelerce savunduğunuz Şişli Belediyesi sizindir. Bir senedir hep birlikte yarattığımız değişime, hizmete, dayanışmaya sahip çıktığınız için çok teşekkür ederim. Hep söylediğim gibi Şişli size emanet.”