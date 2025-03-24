Şişli Belediye Başkanına Terör Suçlamasıyla Tutuklama

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Terör” soruşturması çerçevesinde tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Şahan’ın ardından, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi’ne kayyum olarak atandı.

BELEDİYEYE GİRİŞ YASAKLANDI

Cevdet Ertürkmen, sabah saatlerinde Şişli Belediyesi’ne geldi. Bu süreçte belediye personelinin içeri alınmaması dikkat çekti. Belediye binası önünde bekleyiş devam ediyor. Ekipler, belediye önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, caddedeki bayrak ve posterler de toplandı.

KAYYUMA TEPKİLER ARTIYOR

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kayyuma sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi. Başarır, “Atanmış kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, Belediyeyi terk etmelerini istemiş! Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin, kayyum kaymakam!” açıklamasını yaptı.