Şişli Belediyesi Denetimleri Artıyor

ŞİŞLİ BELEDİYESİ DENETİMLERİ ARTIRIYOR

Şişli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde kaldırım işgalini sonlandırmak ve vatandaşların güvenilir şekilde alışveriş yapabilmesini sağlamak için pazar yerlerindeki denetimlerini artırıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliğini temin etmek ve alışveriş ortamını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların en sık şikayet ettiği yol ve kaldırım işgallerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

KALDIRIMLARDA DENETİM BÜYÜYOR

Denetim sırasında yola ve kaldırımlara bırakılan duba, masa, sandalye, levha gibi eşyalar tek tek toplandı ve esnafa gerekli uyarılarda bulunuldu. Zabıta Trafik ekipleri, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde yaptıkları denetimlerde motosikletlerini kaldırımlara park eden sürücülere ceza uyguladı.

Pazar yerlerindeki denetimlerde, pazarcı esnafına fiyat etiketlerinin görünür bir şekilde yerleştirilmesi hatırlatıldı. Güvenilir alışveriş sağlamak için ekipler, pazarcı esnafına tartılarını vatandaşların görebileceği yerlerde bulundurmalarını istedi. Ayrıca, zabıta ekipleri tarafından pazar yerinin girişine yerleştirilen tartı sayesinde vatandaşlar, aldıkları ürünleri kendileri tartarak kontrol edebilme imkanına sahip oldu. Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, kaldırım işgallerine karşı ve pazar yerlerine yönelik denetimler hız kazanarak devam edecek.