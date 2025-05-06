Şişli’de 3 Yeni İlaç Adayı Tanıtıldı

Şişli’de alzheimer ve kas erimesi hastalıkları ile prostat kanserinin tedavisine yönelik geliştirilen 3 yerli ilaç adayının Faz 1 aşamasına geçmesinin ardından gerçekleştirilen tanıtım toplantısı büyük ilgi gördü. Kamu, özel sektör, bilim camiası ve yatırımcılar etkinliğe katıldı. Türkiye’de ilk defa sistem biyolojisi ve yapay zeka temelli yöntemlerle geliştirilen bu ilaç adayları, Faz I klinik araştırmalarına başlama aşamasına geldi. Alzheimer, prostat kanseri ve yaşlılığa bağlı kas erimesi gibi küresel önceliğe sahip hastalıklar için Trustlife tarafından geliştirilen bu yenilikçi moleküller, dört yıllık yoğun bilimsel ve teknolojik birikimle ortaya çıktı. 2022’de “Türkiye’nin Ulusal Sağlık Teknolojileri Platformu” olma amacıyla kurulan Trustlife, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden bilim insanlarını, yatırımcıları ve özel sektör temsilcilerini ilk defa aynı platformda bir araya getirdi. Trustlife’ın 13 farklı hastalık alanında sürdürdüğü ilaç geliştirme projelerinden üçü Faz 1 aşamasına geçti. Çok katmanlı laboratuvarlarda yapay zeka ve veri analitiği kullanılarak tasarlanan moleküller, küresel hastalıklara yerli çözümler sunmayı bekliyor.

YENİLİKÇİ AŞAMA

Şişli’de bir otelde Trustlife Faz I Lansman toplantısı düzenlendi. Etkinlik, kamu, özel sektör, bilim dünyası ve yatırımcıların geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Trustlife Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir ile birlikte bilimsel liderler Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve Prof. Dr. Hasan Türkez de yer aldı. Projelerin finansal ve bilimsel sunumlarının ardından, dünyaca ünlü sistem biyolojisi ve moleküler biyoloji uzmanları Prof. Leroy Hood, Prof. Mathias Uhlén ve Prof. Bernhard Palsson “İnsan verisinden tedaviye: Yeni nesil İlaç Geliştirme” konulu panelde, insan verisinin kullanımının insanlığa ve ilaç sektörüne sunacağı fırsatları tartıştı. Bu etkinlik, Türkiye’nin yalnızca yerli üretim değil, aynı zamanda yerli bilimsel keşif yolunda da önemli bir aşama kat ettiğini gözler önüne serdi.

HEDEF FAZ 1 ÇALIŞMALARINI BAŞLATMAK

3 yerli ilaç hakkında bilgi veren Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, “Trustlife olarak 2021 yılında başladığımız yolculuk ile birlikte ilaç ve Ar-Ge projeleri geliştirmeye başladık. Bu projelerden 3 tanesi, prostat kanseri ve yaşlılıkla ilgili alzheimer ile kas erimesi hastalıkları Faz 1 aşamasına geçti. Geliştirdiğimiz moleküller, gerekli toksisite çalışmaları yapılarak, poliklinik aşama dediğimiz ilaç molekülü geliştirme sürecine dahil edilmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Faz 1 çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Bu 3 molekül hem ülke ekonomisi için hem dünyadaki hastalarımız için çok değerli ilaçlar olarak hizmet verecektir” dedi.

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE BAŞARI

İlaçların üretim süreçlerini açıklayan Prof. Dr. Hasan Türkez, “Samimi bir şekilde belirtmeliyim ki, Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ile devlet parasız yatılı okullarda eğitim aldık. Devlet parasız yatılı okullarında öğrendiğimiz bilgilerle vefa borcumuzu nasıl ödeyebileceğimizi düşündük. Bu kapsamda çeşitli platformlar kurduk. Sağlık teknoloji alanında da savunma sanayisindeki başarıyı elde edebilmek için bir taslak yolculuğu başlatmıştık. Trustlife sürecinde, 3 yılda uluslararası ilaç geliştirme basamaklarını kendimize göre hedefleyerek ilaç geliştirme sürecini uyguladık. Bu süreçte, 26 temel kriteri sağlayan moleküller üretmeye odaklandık. Bir molekülün bu kriterleri sağlama ihtimali binde 6’dır. Bugün şans eseri 3 molekülde bu ihtimali başarmış durumdayız. Moleküllerden ilki, prostat kanseri üzerine geliştirilmiş olup, mekanizması ve seçici etkisi ile güçlü bir konu. Diğer moleküllerimiz, nöronal dejenerasyonu engelleyen ve yaşa bağlı kas erimesini tersine çeviren özelliklere sahip. Preklinik sonuçlarımız, bu yaklaşımın hem ülkemiz hem de dünya için yenilikçi olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.