Şişli’de Alkollü Sürücü Takla Attı

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ İDDİASIYLA KAZA GEÇİRDİ

Şişli’de, alkollü olduğu iddia edilen bir araca başka bir aracın çarpması sonucu ilginç bir kaza gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle araç kaldırıma çarparak takla atarken, sürücünün burnu bile kanamadı. Kaza, gece saat 00:00 sularında Şişli Piyalepaşa Bağlantı yolu üzerinde Kadıköy yönüne giden bir araçta meydana geldi.

KAZA ANINDAKİ GELİŞMELER

Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öne sürülen 34 BN 5042 plakalı araca, aynı güzergahta ilerleyen başka bir aracın çarpmasıyla oluşan kaza neticesinde otomobil, kaldırıma çarparak ters takla attı. Çevredeki sürücüler tarafından yapılan ihbar doğrultusunda, kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Şanas eseri, takla atan araçtan kendi başına çıkan sürücü, kazadan hiçbir yaralanma olmadan kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller neticesinde sürücünün sağlığında herhangi bir problem olmadığı belirlendi. Kazanın ardından, trafik akışı polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde yeniden sağlandı. Takla atan aracın çekici yardımıyla kurtarılmasının ardından, trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

