Şişli’de Araç Kaza Yaptı

KAZA ANINDA OLUŞAN OLAYLAR

Şişli’de, bir aracın çarptığı otomobilin kaldırıma çıkarak takla attığı bildiriliyor. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, çarpan aracın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza, saat 00.15 civarında Piyalepaşa Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Elde edilen verilere göre, Şişli yönünde ilerleyen bir araç, aynı yönde hareket eden 34 BN 5042 plakalı otomobile çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobil takla atarken, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, tedbir amaçlı olarak aracı kontrol etti. Polis, ikinci bir kazanın olmaması için yolda gerekli önlemleri aldı. Kazaya karışan otomobil, çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.