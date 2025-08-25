Haberler

Şişli’de Araç Kaza Yaptı

KAZA ANINDA OLUŞAN OLAYLAR

Şişli’de, bir aracın çarptığı otomobilin kaldırıma çıkarak takla attığı bildiriliyor. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, çarpan aracın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza, saat 00.15 civarında Piyalepaşa Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Elde edilen verilere göre, Şişli yönünde ilerleyen bir araç, aynı yönde hareket eden 34 BN 5042 plakalı otomobile çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobil takla atarken, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, tedbir amaçlı olarak aracı kontrol etti. Polis, ikinci bir kazanın olmaması için yolda gerekli önlemleri aldı. Kazaya karışan otomobil, çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Sultangazi’de Annesini Vuran Şüpheli Kaçtı

Sultangazi'de 20 yaşındaki bir genç, annesiyle yaşadığı tartışma sonrasında onu silahla vurup kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.
Haberler

Çiğdem Kınay, Azad Kınay tarafından vuruldu

Sultangazi'de tartışma sonucunda annesi Çiğdem Kınay'ı vurarak öldüren Azad Kınay kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.