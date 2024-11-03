Şişli’de Arka Koltukta Ceset Bulundu

İSTANBUL’DA CESET BULUNDU

İstanbul’da park halindeki bir otomobilin arka koltuğunda ceset bulundu. Olay, saat 13.00 civarında Şişli’deki Ergenekon Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çevredeki insanlar 34 CKL 513 plakalı aracın içinde bir kişinin uzun süredir hareketsiz yattığını fark etti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Otomobildeki kişiyi uyandırma girişimleri başarısız olunca, durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri aracın kapısını açarken, sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda kişinin cansız bedeninin bulunduğunu tespit etti. Bunun hemen ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda yaşayan kişinin 53 yaşındaki Osman Eren olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası cenaze, incelenmek üzere ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.