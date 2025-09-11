Şişli’de Bahar Aksu cinayeti davası sonuçlandı

ŞİŞLİ’DE BİR CİNAYET DAVASI

Şişli’de, Bahar Aksu’nun silahla vurularak öldürülmesine dair yargılanan tutuklu sanıklardan eski eşi Rüstem Elibol ile diğer sanıklar Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar, “tasarlayarak kasten öldürme” ve “birden fazla kişi ile birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve dörder yıl altışar ay hapis cezası aldı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Elibol, Başkan, Salman ve Yapar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı da yer aldı.

MÜTALAA VE KAMU AVUKATININ AÇIKLAMALARI

Cumhuriyet savcısı, sanıkların “tasarlayarak kasten öldürme” ve “birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4’er yıldan 14’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca, Elibol’un “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenildi. Maktul Bahar Aksu’nun annesi Gülçin Küçüktorun, sanıkların kızının her adımını takip ettiğini belirterek, “hepsinin üzerine atılı suçu işlediğini” ifade etti. Küçüktorun, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti ve duruşmada gözyaşlarına hakim olamadı.

İFADELER VE MAHKEME KARARI

Mahkeme başkanı, dosyayı karara bağlayacağını belirtip sanıklara son sözlerini sordu. Rüstem Elibol pişman olduğunu söylese de diğer sanıklar, üzerlerine atılı suçları işlemediklerini iddia ederek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların “tasarlayarak kasten öldürme” ve “birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve dörder yıl altışar ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi. Ayrıca, Elibol’un “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası aldığı açıklandı.

CİNAYETİN TASARLANDIĞI AÇIKLANDI

Duruşma öncesi bir açıklama yapan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Hukuk Kurulu Üyesi avukat Meltem Nur Çevik, cinayetin tasarlanarak gerçekleştirildiğini belirtti. Çevik, Rüstem Elibol’un diğer sanıklardan yardım aldığını ifade ederek, en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğini vurguladı. Sözlerine, “Bu nedenle adaletin gecikmesi ve caydırıcı cezaların bir an önce uygulanmaması yaşanan acıları daha da derinleştirmektedir. Biz KADEM gönüllü hukukçuları olarak, kadınların yaşam hakkını savunmak, faillerin hak ettikleri cezaları almalarını sağlamak, şiddeti görünür kılmak ve adaletin tecellisi için buradayız. Bahar Aksu ve Başak Gürkan Arslan davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.” diyerek devam etti.

DEVAM EDEN İNCELEMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 34 yaşındaki Bahar Aksu’nun 5 Mayıs’ta silahla vurularak öldürüldüğü, eski eşi Rüstem Elibol ile Samet Salman, Aziz Başkan ve Semih Yapar’ın tutuklandığı kaydedildi. İddianamede; sanık Rüstem Elibol’un Aksu’ya ateş etmeye devam ettiği, bunun üzerine “doldur boşalt” hareketi yaparak silahını tekrar doldurduğu ve olaya ilişkin detaylar verildi. Sanıkların, Aksu’nun ev ve iş yeri arasındaki güzergahı belirlemek için İstanbul’a geldiği ve olaydan önce keşif yaptığı ifade edildi. Elibol’un, Aksu’yu öldürme kastıyla hareket ettiği vurgulandı.