Şişli’de Bahar Aksu Cinayeti Detayları Ortaya Çıktı.

RÜSTEM ELİBOL UNUTULMAZ DETAYLARLA PLANLADI

Şişli’de eski eşi tarafından sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen Bahar Aksu cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ve görüntüler gün yüzüne çıkıyor. Rüstem Elibol’un, cinayeti planladığı ve olaydan birkaç gün önce İstanbul’a geldiği, burada bir otelde konaklayarak keşif yaptığı öğrenildi. Otele giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Elibol’un sosyal medyada paylaştığı bir mesajda, “Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım” ifadelerini kullandığı belirlendi. Olay, 5 Mayıs Pazartesi sabahı 07.00 sularında Şişli Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti.

BİR KEZ DAHA İSTANBUL’A DÖNDÜLER

Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki Bahar Aksu, işine gitmek üzere evinden çıkarken, kendisine daha önce uzaklaştırma kararı aldıran eski eşi Rüstem Elibol tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Direniş gösteren Aksu, sokakta kurşun yağmuruna tutuldu ve ağır yaralı halde olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında, eski eş Rüstem Elibol’un yanı sıra ona yardımcı olan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN KEŞİF ETKİNLİĞİ

Soruşturma sürecinde, cinayetten üç gün önce 2 Mayıs Cuma günü şüphelilerin, Çanakkale’den İstanbul’a 17 LT 343 plakalı otomobille geldikleri belirlendi. Bahar Aksu’nun evi ve iş yerinde keşif yapan şüpheliler, geceyi Şişli’de bir otelde geçirdi. Otele giriş ve çıkışları güvenlik kameralarında görüntülendi. Keşif sonrası Çanakkale’ye dönen zanlılar, yanlarına Samet S.’yi alarak 4 Mayıs Pazar günü yeniden İstanbul’a geldiler. Hazırlıklarına devam eden şüpheliler, gecelerini otomobilde geçirdikten sonra, sabah saatlerinde Aksu’yu kaçırmaya çalışırken cinayet işlediler.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KAN DONDURDU

Cinayet zanlısı Rüstem Elibol’un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. “Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım sana”, “İntikam en sevdiğim duygu, intikam aksar unutulmaz” ve “Canımı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı” şeklindeki paylaşımları, cinayetin korkunç boyutunu gözler önüne seriyor.