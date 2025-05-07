Şişli’de Bahar Aksu’nun Kaçırılması Görüntülendi

Olayın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul’un Şişli ilçesinde eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu’ya ilişkin kaçırılma girişiminde bulunulan anlara dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Olay, 5 Mayıs’ta Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde yaşandı. Bahar Aksu (34), çalıştığı otelin önüne geldiğinde eski eşi Rüstem E. (37) ve onunla birlikte gelen üç kişi tarafından kaçırılmak istendi.

Aksu’nun Son Anları

Olayda, Bahar Aksu’nun zorla bir araca bindirilmek istendiği ve çığlık atarak yardım istediği gözlemleniyor. Genç kadın, direniş göstererek kaçmaya çalışırken, Rüstem E. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, Aksu’nun kaçırılmaya çalışıldığı anlar yer alıyor ve bunun ne denli trajik bir durum olduğu bir kez daha anlaşılabiliyor.