şişli’de cinayet öncesi keşif yapıldı

CİNAYETTEN 3 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

İstanbul Şişli’de, eski eşi Bahar Aksu’yu öldüren Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 suç ortağının cinayetten 3 gün önce olay yerinde keşif yaptığı belirlendi. 34 yaşındaki Bahar Aksu, yarı zamanlı çalıştığı otelin önünde 37 yaşındaki Rüstem Elibol ve 3 suç ortağı tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Elibol, Aksu’yu zorla araca bindirmeye çalışırken, genç kadının direnişi üzerine yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Aksu, ağır yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası kaçan şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheliler adliyeye sevk edildi.

OlayIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Korkunç cinayetle ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Rüstem Elibol ve yanında bulunan S.Y. (33), S.S. (35) ve A.B. (44) isimli şüphelilerin olaydan 3 gün önce İstanbul’a geldiğini tespit etti. Bu süreçte bir otele yerleşen şüphelilerin, Bahar Aksu’nun kaçırılmak istendiği adreste cinayet öncesi keşif yaptıkları öğrenildi.