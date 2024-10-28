Şişli’de Doktora Saldıran Şüpheli Tutuklandı

OLAYIN HATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Şişli’de bulunan bir hastanede “Beyaz Kod” butonunun kullanılması sonrası hızlı bir müdahalede bulundu. Ekipler, doktor R.B’nin hasta İ.C.A’nın kayınpederini muayene ettikten sonra ameliyatını ertelerken yaşanan tartışmanın detaylarını ortaya çıkardı.

TARTIŞMA VE SALDIRI ANLARI

Polis, tartışmanın ardından İ.C.A’nın R.B’ye önce hakaret ettiğini, sonrasında ise sağlık bürosunun bankosunun üzerinden atlayarak doktora saldırdığını belirledi. Bu olay, hastane içerisinde ciddi bir gerginliğe neden olurken, ekipler olaya müdahale etti.