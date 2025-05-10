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Şişli’de Dövülen Erol Eğrek Öldü

ŞİŞLİ’DE DÖVÜLEN EROL EĞREK’İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SON DURUM

Şişli Esentepe’de bir holding önünde dövüldükten sonra hastaneye kaldırılan Erol Eğrek’in hayatını kaybetmesine dair yürütülen soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Olayın Arka Planı

Erol Eğrek, Çalık Holding’in Türkmenistan’daki tesislerinde çalıştıktan sonra işten çıkarıldı. Tazminatını alamadığı için holdingin Şişli Esentepe’deki binası önüne gittiği sırada yaklaşık 10 kişilik bir grup tarafından dövüldü. Eğrek, hastaneye kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı ve ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Kararı

Sulh Ceza Hakimliği, süreç sonucunda 6 şüpheliden 4’ünün tutuklanmasına karar verirken, 2’sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Bu durum, meydana gelen olayın detayları ve adli süreçle ilgili önemli bir aşama olarak kayıtlara geçti.

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