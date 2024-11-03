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Şişli’de Durdurulan Şüphelinin Valizindeki Şok!

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POLİS DENETİMİ SONUCU ŞAŞIRTAN BULGU

İstanbul Şişli’de, polis ekipleri tarafından yapılan bir denetim sırasında, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin valizinden çıkan içerikler dikkatleri çekti. Valizden çıkan eşyalar, yetkilileri şaşkına çevirdi.

SAHTE PASAPORTLA GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca, yapılan incelemelerde şahsın sahte pasaporta sahip olduğu tespit edildi. Bu bulgulardan sonra, ilgili şahıs gözaltına alındı. Olay, güvenlik güçlerinin dikkatli ve titiz çalışmasının bir örneği olarak değerlendiriliyor.

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